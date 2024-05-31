Россия и Украина вернули друг другу пленных. Это первый обмен почти за четыре месяца

МО РФ сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле 75 на 75

Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими. Об этом сообщило Минобороны России.

Обмен стал первым почти за четыре последних месяца. В результате Россия смогла вернуть 75 бойцов. Столько же передано украинской стороне.

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ Минобороны России

Отмечается, что освобожденные военнослужащие будут находиться в Москве для прохождения лечения и реабилитации. Всем военным также окажут психологическую помощь.

В военном ведомстве обратили внимание, что посредником в переговорах по обмену пленными выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Вернувшихся в Россию после украинского плена солдат сняли на видео

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, входящий в Парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции, опубликовал ролик с освобожденными из украинского плена российскими военными.

На кадрах видно улыбающихся солдат. «Мы вернулись!» — восклицает один из них и благодарит организаторов обмена.

Приостановку обмена пленными между Москвой и Киевом ранее объяснили

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 29 мая сообщила, что обмен пленными между Россией и Украиной не проводился уже несколько месяцев.

По ее словам, приостановка обмена была связана с надуманными требованиями Украины.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Кроме того, 22 мая главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых, по ее словам, Киев отказывается обменивать. В перечне указаны фамилии, имена и отчества бойцов, а также даты их рождения.

Отдельно Симоньян показала список 38 пленных военнослужащих ВСУ, согласованный с киевской стороной. По ее словам, в нем — те, кого отбирал лично президент Украины Владимир Зеленский, в частности представителей бригады «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России).