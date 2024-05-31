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14:27, 31 мая 2024Россия

Вернувшихся в Россию после украинского плена солдат сняли на видео

Опубликовано видео освобожденных из украинского плена российских военнослужащих

Опубликовано видео освобожденных из украинского плена российских военнослужащих. Ролик разместил в Telegram депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, входящий в Парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции.

31 мая Россия и Украина произвели обмен пленными по формуле 75 на 75.

На кадрах видно улыбающихся солдат. «Мы вернулись!» — восклицает один из них и благодарит организаторов обмена.

Обмен стал первым почти за четыре последних месяца. Незадолго до этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объяснила приостановку обмена пленными. По ее словам, в этом виновата Украина, которая «постоянно выставляет новые, надуманные требования».

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      Алан Босиков
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