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12:56, 31 мая 2024Россия

Россия и Украина впервые почти за четыре месяца обменялись военнопленными

Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле 75 на 75

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия и Украина впервые почти за четыре месяца обменялись пленными военнослужащими по формуле 75 на 75. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в плену российским бойцам грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации военнослужащих доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Сейчас всем освобожденным оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Посредничество при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добавили в ведомстве.

Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в феврале по формуле 100 на 100. Российские военные вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса.

29 мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объяснила приостановку обмена пленными между Москвой и Киевом надуманными требованиями Украины.

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Кроме того, 22 мая главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых, по ее словам, Киев отказывается обменивать. В перечне указаны фамилии, имена и отчества бойцов, а также даты их рождения.

Симонян также показала согласованный с киевской стороной список 38 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее словам, в этот перечень попали украинцы, которых отбирал лично Владимир Зеленский, в том числе члены «Азова» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России).

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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