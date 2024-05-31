В России заявили о конце терпения Москвы после одного из решений США по Украине

Джабаров осудил решение США разрешить Украине атаковать РФ системами HIMARS

Зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал информацию о возможных планах США разрешить Украине атаковать территорию России при помощи систем HIMARS и GMLRS. В беседе с «Лентой.ру» сенатор осудил эти решения и заявил о конце терпения Москвы.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Вашингтон планирует разрешить Киеву использовать для ударов по российской территории поставленные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ракетные системы GMLRS.

«Это меняет [отношения России и США], ведь наш президент четко сказал, что западные ракеты дальнобойные, которые поставляют [Украине], не могут без данных разведки летать и наносить удары. (...) Более того, на всех серьезных установках работают специалисты из Америки или Британии, не украинцы. (...) Это будет расценено как агрессия со стороны американцев, мы можем, не трогая Америку, нанести удар по какой-то базе, куда поставляют, — но это решает только военное командование», — подчеркнул Джабаров.

Я думаю, что терпению российского руководства скоро придет конец. (...) Бездумно тащить весь мир к ядерной катастрофе, как это делают американцы, нельзя Владимир Джабаров зампред Комитета Совфеда по международным делам

31 мая источники газеты The New York Times (NYT) сообщили, что президент США Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по военным целям на территории России с использованием оружия американского производства. Уточнялось, что глава Пентагона Ллойд Остин уже дал на это свое разрешение.

В NYT отмечали, что решение пересмотреть политику в отношении американского оружия было связано с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Байден же, по информации газеты, впервые допустил отмену ограничений 15 мая, а финальное решение принял на минувшей неделе. Журналисты издания подчеркивают, что, разрешив наносить удары по России, Байден «пересек красную линию, которую сам же провел».