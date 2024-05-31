В российском регионе нашли заросшую редкими пионами степь

В Алтайском крае нашли заросшую редкими пионами степь

В Алтайском крае участники клуба национального парка «Салаир» и Тигирекского заповедника нашли заросшую редкими пионами степь. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее губернатор российского региона Виктор Томенко опубликовал в своем Telegram-канале снимки растений. «Пионовая степь площадью до 15 гектаров — природная достопримечательность и новое открытие в Кытмановском районе», — отметил он.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе и заместитель главного государственного инспектора национального парка «Салаир» Евгений Давыдов уточнил в беседе с журналистами, что степной пион занесен в Красную книгу Алтайского края. Кроме того, он отметил, что данная находка уникальна тем, что цветок произрастает на большой площади. «Места обитания пиона степного в основном распаханы, и относительно мало мест, где он сохранился в природных экосистемах», — прокомментировал специалист.

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