В России заметили краснокнижное растение с похожими на гнездо пчел цветами

В Сочи заметили орхидею с пурпурными цветами, похожими на гнездо пчел

В Сочи расцвел серапиас сошниковый — краснокнижная кавказская орхидея с пурпурными цветами, похожими на гнездо пчел. Об этом в беседе с KP.RU рассказала специалист Сочинского национального парка Галина Солтани.

По ее словам, серапиас сошниковый считается «реликтовым средиземноморским видом с ограниченным числом локалитетов и сокращающейся численностью на северо-восточной границе ареала».

По внешнему виду орхидея почти что ничем не отличается от остального вида, однако ее цветы — имитация гнезда некоторых пчелиных, что привлекает насекомых, опыляющих растение. Помимо этого, цветы имеют пурпурный окрас с темными жилками, что делает краснокнижную кавказскую орхидею более заметной среди остальных растений.

На территории России растение представлено в Краснодарском крае и на Кавказе. Увидеть орхидею в Сочи можно в районе тиссо-самшитовой рощи, а также вблизи сел Вардане, Монастырь и Сергей-Поле. Также посмотреть на необычное растение можно в Дагомысе, Лазаревском, Адлере и рядом с Воронцовскими пещерами. В сочинском дендрарии серапиас сошниковый находится на центральной поляне.

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