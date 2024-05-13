Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:25, 13 мая 2024Моя страна

В России заметили краснокнижное растение с похожими на гнездо пчел цветами

В Сочи заметили орхидею с пурпурными цветами, похожими на гнездо пчел

Фото: M. Woike / blickwinkel / Globallookpress.com

В Сочи расцвел серапиас сошниковый — краснокнижная кавказская орхидея с пурпурными цветами, похожими на гнездо пчел. Об этом в беседе с KP.RU рассказала специалист Сочинского национального парка Галина Солтани.

По ее словам, серапиас сошниковый считается «реликтовым средиземноморским видом с ограниченным числом локалитетов и сокращающейся численностью на северо-восточной границе ареала».

По внешнему виду орхидея почти что ничем не отличается от остального вида, однако ее цветы — имитация гнезда некоторых пчелиных, что привлекает насекомых, опыляющих растение. Помимо этого, цветы имеют пурпурный окрас с темными жилками, что делает краснокнижную кавказскую орхидею более заметной среди остальных растений.

На территории России растение представлено в Краснодарском крае и на Кавказе. Увидеть орхидею в Сочи можно в районе тиссо-самшитовой рощи, а также вблизи сел Вардане, Монастырь и Сергей-Поле. Также посмотреть на необычное растение можно в Дагомысе, Лазаревском, Адлере и рядом с Воронцовскими пещерами. В сочинском дендрарии серапиас сошниковый находится на центральной поляне.

Ранее в России нашли редкий краснокнижный гриб, возвращающий молодость — саркосому шаровидную. Он также известен в народе как «ведьмин котел», или «молодильные яблоки». Гриб, занесенный в Красную книгу, заметили на Урале. Местный житель нашел его во время тихой охоты под Нижним Тагилом.

В середине апреля также сообщалось, что в России зацвело смертельно опасное растение, называемое «цветком из драконьей пасти». Утверждалось, что опасность представляет даже аромат цветка.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Казахстане экс-министра Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство жены. Он истязал ее 10 часов

      Германия пообещала передать Украине ЗРК IRIS-T и Patriot

      Раскрыт преемник Тима Кука в Apple

      СКР возбудил два уголовных дела против краснодарца за избиение участника СВО

      В ЦБ спрогнозировали снижение темпов роста российской экономики

      Появились подробности о врезавшемся в многоэтажный дом в Белгороде беспилотнике

      Украина перебросила резервы на харьковское направление

      Сменившая паспорт российская бегунья оспорила лишение олимпийской медали

      В российском городе ураган повредил новые дома

      В небе над регионом России сбили третий за десять минут беспилотник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше