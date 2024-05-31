В российском регионе с путей сошли 29 вагонов с углем

СК возбудил дело после схода 29 вагонов с углем в Амурской области

В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с путей, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). Сход грузового поезда произошел 31 мая на 7759-м километре перегона станций Селеткан — Ледяная Забайкальской железной дороги в Шимановском районе Амурской области.

Повреждены 29 вагонов и две опоры. Кроме того, произошел обрыв проводов контактной сети. Движение поездов по перегону временно приостановлено. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая должна установить причины и обстоятельства произошедшего. Сумма ущерба устанавливаются.

19 мая сообщалось, что пять вагонов и три цистерны грузового поезда сошли с путей в Красноярском крае. Вагоны перекрыли две полосы движения и снесли линию электропередачи.