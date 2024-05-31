В США назвали способ для Трампа обойти приговор

NYT: маловероятно, что апелляция Трампа на приговор будет рассмотрена до выборов

Маловероятно, что апелляция бывшего американского лидера Дональда Трампа на приговор суда будет рассмотрена до выборов президента США в ноябре 2024 года. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, любой приговор может быть отложен, когда политик подаст апелляцию на приговор, и он может оставаться на свободе до тех пор, пока апелляция не будет рассмотрена.

Отмечается, что в настоящий момент слишком рано говорить о том, как вердикт присяжных повлияет на президентскую кампанию, поскольку, согласно Конституции США, ничто не запрещает человеку, признанному виновным в уголовном преступлении, занимать пост президента страны.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал Трампа виновным по уголовному делу о фальсификациях деловой документации в 34 случаях. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.