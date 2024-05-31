Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 31 мая 2024Мир

В США объяснили опасность приговора Трампу для Байдена

Politico: приговор Трампу повышает внимание к делу Хантера Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Обвинительный приговор экс-президенту США Дональду Трампу не является однозначной победой для действующего американского лидера Джо Байдена, так как произошедшее повышает внимание к делу его сына Хантера Байдена. Об этом сообщает газета Politico.

«Как бы она ни отреагировала в дальнейшем, команда Байдена теперь переживает трудный период. Переплетение правового и политического миров перейдет к Байдену на следующей неделе, когда его сын Хантер предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия в Уилмингтоне, штат Делавэр. Всего через несколько дней после завершения суда над Трампом это даст республиканцам возможность пойти в наступление», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что на данный момент трудно сделать выводы о том, как судебное решение повлияет на рейтинги каждого из кандидатов, так как подобный случай является прецедентом для США.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля. Сам политик назвал процесс фальсификацией.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Казань

      Ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняли

      Генсек НАТО заявил о возможности ударов по России ракетами Британии Storm Shadow

      Россиянин ударил головой в лицо участкового и попал под суд

      С одной страны СНГ сняли все ограничения на полеты в Евросоюз

      «Ростех» нарастил выпуск двигателей для БМП и БМД

      В Харьковской области назвали границы будущей российской санитарной зоны

      Стилистка объяснила желание Меган Маркл скрывать ноги под одеждой

      106-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

      Украина выпустила по России «Нептуны» и 29 беспилотников. Какие регионы попали под атаку?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше