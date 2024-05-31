В США объяснили опасность приговора Трампу для Байдена

Politico: приговор Трампу повышает внимание к делу Хантера Байдена

Обвинительный приговор экс-президенту США Дональду Трампу не является однозначной победой для действующего американского лидера Джо Байдена, так как произошедшее повышает внимание к делу его сына Хантера Байдена. Об этом сообщает газета Politico.

«Как бы она ни отреагировала в дальнейшем, команда Байдена теперь переживает трудный период. Переплетение правового и политического миров перейдет к Байдену на следующей неделе, когда его сын Хантер предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия в Уилмингтоне, штат Делавэр. Всего через несколько дней после завершения суда над Трампом это даст республиканцам возможность пойти в наступление», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что на данный момент трудно сделать выводы о том, как судебное решение повлияет на рейтинги каждого из кандидатов, так как подобный случай является прецедентом для США.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля. Сам политик назвал процесс фальсификацией.