Кандидат в президенты США Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Путиным

Независимый кандидат на будущих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший заявил, что стране следует начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что есть много возможностей для разговоров с Путиным, и почему мы молчим?» — задумался политик в кулуарах биткоин-конференции в Остине, штат Техас.

По мнению Кеннеди-младшего, у Москвы были важные исторические причины желать, чтобы НАТО оставалась вдали от российских границ. Политик напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп и предыдущие главы государства также поддерживали контакт с Путиным.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что в США подвергают цензуре критику конфликта на Украине. «Они начали с так называемой медицинской дезинформации и распространили ее на все виды политических вопросов», — отметил он.