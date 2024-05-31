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01:31, 31 мая 2024Мир

В США призвали начать переговоры с Путиным

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Путиным
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Brian Snyder / Reuters

Независимый кандидат на будущих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший заявил, что стране следует начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что есть много возможностей для разговоров с Путиным, и почему мы молчим?» — задумался политик в кулуарах биткоин-конференции в Остине, штат Техас.

По мнению Кеннеди-младшего, у Москвы были важные исторические причины желать, чтобы НАТО оставалась вдали от российских границ. Политик напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп и предыдущие главы государства также поддерживали контакт с Путиным.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что в США подвергают цензуре критику конфликта на Украине. «Они начали с так называемой медицинской дезинформации и распространили ее на все виды политических вопросов», — отметил он.

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      Марина Совина
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