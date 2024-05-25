В США рассказали о цензурировании критики конфликта на Украине

Кеннеди-младший: в США подвергают цензуре критику конфликта на Украине

Американская администрация подвергает цензуре любые критикующие конфликт на Украине высказывания, заявил Роберт Кеннеди — младший, который ранее объявил о своем желании участвовать в выборах президента США как независимый кандидат. Об этом пишут «Известия».

По его словам, в «индустриальный комплекс цензуры в миллиард долларов» включены правительственные структуры, университеты, неправительственные организации и технологические компании.

«Они начали с так называемой медицинской дезинформации и распространили ее на все виды политических вопросов, включая цензуру критики конфликта на Украине, правительственных программ», — подчеркнул он.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что жители США не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в Соединенных Штатах.