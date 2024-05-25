Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:55, 25 мая 2024Мир

В США рассказали о цензурировании критики конфликта на Украине

Кеннеди-младший: в США подвергают цензуре критику конфликта на Украине

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

Американская администрация подвергает цензуре любые критикующие конфликт на Украине высказывания, заявил Роберт Кеннеди — младший, который ранее объявил о своем желании участвовать в выборах президента США как независимый кандидат. Об этом пишут «Известия».

По его словам, в «индустриальный комплекс цензуры в миллиард долларов» включены правительственные структуры, университеты, неправительственные организации и технологические компании.

«Они начали с так называемой медицинской дезинформации и распространили ее на все виды политических вопросов, включая цензуру критики конфликта на Украине, правительственных программ», — подчеркнул он.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что жители США не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в Соединенных Штатах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В деле генерала Попова обнаружился основной фигурант, погибший в ходе СВО. Как он связан с арестованным офицером?

      В США призвали поставить памятник Ассанжу

      В США рассказали о цензурировании критики конфликта на Украине

      На Украине вновь заговорили о создании военной полиции

      В России раскритиковали «формулу мира» Зеленского

      Бывший капитан сборной России дал совет желающим уехать в Европу футболистам

      В России назвали причины сброса воды с плотины ДнепроГЭС

      В США объяснили сложность контактов с законодателями России

      В Крыму предложили объявить беспилотники НАТО законными целями

      Группировка «Юг» оценила потери трех бригад ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше