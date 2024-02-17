Маск заявил о мощи государственной цензуры в США

Маск: американцы не понимают, какой мощью обладает госцензура в США

Жители США не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в Соединенных Штатах. Об этом рассказал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

«Общество до сих пор не понимает даже крошечной доли мощи цензурного государственно-промышленного комплекса. Я и мои компании подверглись постоянным атакам, как только цензура на этой платформе (соцсеть X) была отменена», — отметил миллиардер.

Так Маск прокомментировал сообщение бизнесмена Дэвида Сакса, который ранее написал, что рад жить в Штатах, поскольку у него «есть свобода слова и свобода от политических преследований». Сакс также добавил, что демократы ежедневно пытаются подорвать эти слова.

Ранее Илон Маск заявил, что наступивший 2024 год станет хуже предыдущих. Предприниматель сделал прогноз на текущий год и предположил, что он станет еще более безумным. Таким образом он ответил на вопрос пользователя X о том, на какой год следует надеяться после «четырех лет сумасшествия».

