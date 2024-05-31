В США заявили о равнодушии Путина к швейцарской конференции по Украине

Профессор Миршаймер: Путина не волнует швейцарская конференция по Украине

Президента России Владимира Путина не волнует предстоящая мирная конференция по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии. О равнодушии российского лидера к мероприятию, на котором не будет представлена Россия, заявил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Я думаю, что Путин, вероятно, потратит, может быть, одну-две-три минуты на размышления об этом, а затем посвятит остальное время на решение серьезных вопросов, таких как победа в конфликте», — заявил эксперт, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Путин якобы переживает из-за предстоящей конференции.

Миршаймер добавил, что у президента России «трехзначный IQ, и любой человек с трехзначным IQ может очень быстро понять, что все это бессмысленно».

Профессор также счел несерьезными доводы, что швейцарская конференция способна повлиять на ход конфликта. Запланированную встречу Миршаймер назвал «ерундой, которой время от времени занимается Запад, отчаянно пытаясь найти какой-то способ выиграть». По мнению эксперта, такого способа на данный момент не существует.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попытки достичь мира на Украине без участия России являются пустым времяпрепровождением.