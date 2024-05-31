В Турции заявили о поддержке НАТО плана Анкары по урегулированию на Украине

Глава МИД Фидан: Турция выступает за дипломатическое урегулирование на Украине

Турция выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, и с планом Анкары соглашается все большее количество стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел государства Хакан Фидан во время пресс-конференции в Праге, его слова передает ТАСС.

«Пока страны НАТО продолжают поставлять Киеву военную помощь, Турция считает важным вывести решение вопроса в дипломатическую плоскость (...) Ранее не так много стран выражали согласие с нами, однако сейчас мы видим, что уже большее количество стран альянса начинает поддерживать нашу точку зрения», — сообщил дипломат.

Фидан добавил, что урегулирование конфликта «возможно не только военными методами», но и посредством диалога. Он подчеркнул, что отказ от дипломатии грозит большей эскалацией конфликта.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные лобби заблокировали и саботировали стамбульские переговоры 2022 года о мирном урегулировании конфликта на Украине.