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16:22, 31 мая 2024Мир

Венгрия раскритиковала идею НАТО ежегодно выделять Украине деньги

Сийярто: идея выделять Киеву по €40 миллиардов в год противоречит правилам НАТО

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Globallookpress.com

Идея Североатлантического альянса выделять Киеву по 40 миллиардов евро в год противоречит правилам НАТО, поскольку Украина не является членом блока. Это предложение раскритиковал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает телеканал М1.

«Руководство НАТО работает над долгосрочными финансовыми обязательствами [перед Украиной] (...) Остальные думают, что Россия, увидев, что Европа взяла на себя долгосрочные обязательства, закончит войну», — отметил он.

По словам главы МИД Венгрии, последние два года и вся история показывают, что это ошибочное и необоснованное ожидание, поэтому он заявил главам министерств иностранных дел альянса, что Будапешт примет эти обязательства, только если они будут касаться основной функции НАТО в соответствии с Вашингтонским договором.

«А сбор денег для повышения подготовки Украины не относятся к основным целям НАТО», — заключил министр.

Ранее Сийярто предупредил о готовящейся войне альянса против России. Однако дипломат подчеркнул, что конфликт все еще можно предотвратить.

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      Виктория Кондратьева
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