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01:43, 31 мая 2024Мир

Во Франции оценили последствия решения Макрона отправить инструкторов на Украину

Филиппо: отправка инструкторов на Украину равносильна объявлению войны России
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо оценил последствия решения президента Франции Эммануэля Макрона создать коалицию западных стран для отправки инструкторов на Украину. Он заявил в видеообращении в соцсети X, что это будет равносильно объявлению войны России.

«Это практически так, потому что он хочет заявить об отправке французских военных инструкторов, но что хуже — он хочет вести за собой коалицию из нескольких стран, предлагая подобную военную помощь Киеву», — сказал политик.

По его словам, таким образом Франция официально становится соучастником конфликта, это несет угрозу третьей мировой войны из-за столкновения двух ядерных держав.

Филиппо вновь призвал к выходу страны из НАТО и Европейского союза (ЕС), чтобы не допустить втягивания французских граждан «в чужие войны».

Ранее Reuters со ссылкой на французских дипломатов сообщило, что Елисейский дворец на следующей неделе намерен официально объявить об отправке военных инструкторов на Украину. По словам собеседников агентства, Париж намерен возглавить коалицию стран, желающих оказать Вооруженным силам Украины соответствующую помощь.

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      Марина Совина
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