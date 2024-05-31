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18:34, 31 мая 2024Мир

Во Франции задержали планировавшего теракт чеченца

BFMTV: во Франции задержали чеченца, планировавшего теракт на Олимпийских играх

Фото: Robert Michael / dpa / Globallookpress.com

Во Франции задержали уроженца из Чечни по подозрению в подготовке теракта во время состязаний по футболу, которые пройдут в рамках Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

«По данным МВД Франции, в ходе операции, проведенной 22 мая, был задержан 18-летний уроженец из Чечни по подозрению в подготовке теракта во время футбольных соревнований в рамках Олимпийских игр», — сообщает телеканал.

Авторы материала добавили, что подозреваемый «склонен к радикальной исламистской идеологии». Они также сообщают, что в его планы входила «прямая угроза безопасности зрителей и сотрудников правопорядка».

По информации телеканала, операция по поимке предполагаемого преступника была проведена под руководством Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Он был задержан у себя дома и затем помещен под стражу.

29 мая французская полиция задержала 10 представителей чеченской диаспоры. Правоохранители провели операцию в 12 городах страны. По данным следствия, задержанные, чьи имена не разглашаются, могут быть связаны с радикальными исламистскими группировками. В данный момент проходят обыски.

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      Дарья Устьянцева
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