Французы задержали 10 чеченцев

France 3: полиция Франции задержала 10 представителей чеченской диаспоры

Французская полиция задержала 10 представителей чеченской диаспоры. Об этом сообщает телеканал France 3.

Правоохранители провели операцию в 12 городах страны. По данным следствия, задержанные, чьи имена не разглашаются, могут быть связаны с радикальными исламистскими группировками. В данный момент проходят обыски.

В феврале 2021 года Бельгии прошли 28 обысков у чеченцев, состоящих в благотворительной организации, которую подозревают в сборе денег для запрещенных террористических движений, включая «Имарат Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация).

