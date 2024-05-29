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16:52, 29 мая 2024Мир

Французы задержали 10 чеченцев

France 3: полиция Франции задержала 10 представителей чеченской диаспоры

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Французская полиция задержала 10 представителей чеченской диаспоры. Об этом сообщает телеканал France 3.

Правоохранители провели операцию в 12 городах страны. По данным следствия, задержанные, чьи имена не разглашаются, могут быть связаны с радикальными исламистскими группировками. В данный момент проходят обыски.

В феврале 2021 года Бельгии прошли 28 обысков у чеченцев, состоящих в благотворительной организации, которую подозревают в сборе денег для запрещенных террористических движений, включая «Имарат Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация).

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      Глеб Бажуткин
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