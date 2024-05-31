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11:19, 31 мая 2024Экономика

Москва-река стала теплее Черного моря в Сочи

Синоптик Тишковец: вода в Москве-реке прогрелась до плюс 21 градуса

Фото: АГН «Москва»

В настоящее время вода в Москве-реке стала даже теплее, чем на сочинских курортах Черного моря. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал Евгений Тишковец.

Поверхностный слой воды в Москве-реке у Звенигорода прогрелся до 21 градуса. «Это даже чуть теплее, чем на пляжах Сочи, где температура черноморской воды — плюс 20 градусов», — заявил он.

Ранее синоптики «Метеоновостей» предсказали, что жара до плюс 25-30 градусов Цельсия на территории Европейской России в ближайшее время сменится грозами. Так, в Москве в середине пятницы, 31 мая, столбики термометров дотянутся до плюс 30 градусов, но уже вечером над городом появятся кучево-дождевые облака, несущие грозы и ливни. Тучи рассеются в ночь на 1 июня, а утром в субботу дожди возобновятся. За двое суток в столице может выпасть около 16 миллиметров осадков, что эквивалентно недельной норме.

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      Мария Черкасова
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