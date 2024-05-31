Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:08, 31 мая 2024Экономика

Восьмилетняя россиянка случайно подожгла квартиру соседей

В Пролетарске 8-летняя девочка поиграла с бумагой и подожгла квартиру соседей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Пролетарске Ростовской области восьмилетняя девочка играла с бумагой и случайно подожгла квартиру соседей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что школьница поджигала бумагу и выкидывала ее из окна. Огарок одного из кусков ветер отнес на балкон соседней квартиры — находившиеся там вещи задымились. Возгорание заметили дети, которые гуляли во дворе. Очевидцы вызвали пожарных.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на одном квадратном метре», — уточнили сотрудники ведомства.

В сентябре 11-летняя жительница Москвы устроила вечеринку в квартире отца и разгромила помещение. Вместе с друзьями школьница выпила все запасы алкоголя родителя, сломала мебель, прожгла покрывала, а также организовала «бассейн» на полу из ламината, из-за чего квартира соседей оказалась затоплена.

Когда отец ребенка вернулся из Сочи, он попытался связаться с родителями участников разгрома квартиры, чтобы заставить их оплатить ремонт соседям, но родители на контакт не пошли.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд Джорджа Клуни объявил охоту на российских журналистов. Их будут преследовать за «пропаганду войны»

      Инстасамка примерила мини-платье без бюстгальтера перед камерой

      Анчелотти уберет украинского вратаря из стартового состава «Реала» на финал ЛЧ

      Россиянину дали срок за осквернение «Вечного огня» в Новосибирске

      В России активизировали борьбу с картелями на маркетплейсах

      Пассажиры выкатившегося на траву самолета описали опыт словами «было страшно»

      Бывший дом короля поп-арта выставили на продажу

      На Украине назвали число лагерей для военнопленных

      «Калашников» представил беспилотный самолет «Легионер»

      Плакат с пособником нацистов заметили в российском ТЦ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше