Восьмилетняя россиянка случайно подожгла квартиру соседей

В Пролетарске 8-летняя девочка поиграла с бумагой и подожгла квартиру соседей

В городе Пролетарске Ростовской области восьмилетняя девочка играла с бумагой и случайно подожгла квартиру соседей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что школьница поджигала бумагу и выкидывала ее из окна. Огарок одного из кусков ветер отнес на балкон соседней квартиры — находившиеся там вещи задымились. Возгорание заметили дети, которые гуляли во дворе. Очевидцы вызвали пожарных.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на одном квадратном метре», — уточнили сотрудники ведомства.

В сентябре 11-летняя жительница Москвы устроила вечеринку в квартире отца и разгромила помещение. Вместе с друзьями школьница выпила все запасы алкоголя родителя, сломала мебель, прожгла покрывала, а также организовала «бассейн» на полу из ламината, из-за чего квартира соседей оказалась затоплена.

Когда отец ребенка вернулся из Сочи, он попытался связаться с родителями участников разгрома квартиры, чтобы заставить их оплатить ремонт соседям, но родители на контакт не пошли.