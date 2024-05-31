Врач посоветовала способ правильно кормить бактерии в кишечнике

Терапевт Гавриленко: поддержать кишечную флору помогут бананы и яблоки

Для здорового пищеварения нужно правильно кормить бактерии в кишечнике, рассказала терапевт Екатерина Гавриленко. Ее советы опубликовал Telegram-канал 2-й Московской инфекционной больницы.

Она напомнила, что в желудочно-кишечном тракте здорового человека живут 2,5 тысячи различных видов микроорганизмов. «Чтобы поддержать кишечную флору в нормальном состоянии, полезные важно подкармливать! В этом могут помочь пребиотики (они содержатся в бананах, яблоках, злаковых, бобовых и кисломолочных продуктах)», — рассказала она.

Кроме того, здоровому пищеварению помогут клетчатка (содержится в бобовых, листовой зелени, овощах и фруктах), вареные или тушеные продукты вместо жареных и жирных, обилие воды и медленное поглощение пищи без отвлечения на посторонние дела. «Не зря говорят, что пищеварение начинается во рту! Все потому, что тщательно измельченную, пережеванную пищу кишечнику усваивать гораздо легче» — заверила Гавриленко.

Врач добавила, что здоровью ЖКТ помогает физическая активность. По ее словам, движение улучшает перистальтику кишечника.

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