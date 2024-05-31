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09:37, 31 мая 2024Забота о себе

Врач посоветовала способ правильно кормить бактерии в кишечнике

Терапевт Гавриленко: поддержать кишечную флору помогут бананы и яблоки

Фото: Anastasia Eremina / Unsplash

Для здорового пищеварения нужно правильно кормить бактерии в кишечнике, рассказала терапевт Екатерина Гавриленко. Ее советы опубликовал Telegram-канал 2-й Московской инфекционной больницы.

Она напомнила, что в желудочно-кишечном тракте здорового человека живут 2,5 тысячи различных видов микроорганизмов. «Чтобы поддержать кишечную флору в нормальном состоянии, полезные важно подкармливать! В этом могут помочь пребиотики (они содержатся в бананах, яблоках, злаковых, бобовых и кисломолочных продуктах)», — рассказала она.

Кроме того, здоровому пищеварению помогут клетчатка (содержится в бобовых, листовой зелени, овощах и фруктах), вареные или тушеные продукты вместо жареных и жирных, обилие воды и медленное поглощение пищи без отвлечения на посторонние дела. «Не зря говорят, что пищеварение начинается во рту! Все потому, что тщательно измельченную, пережеванную пищу кишечнику усваивать гораздо легче» — заверила Гавриленко.

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Врач добавила, что здоровью ЖКТ помогает физическая активность. По ее словам, движение улучшает перистальтику кишечника.

Ранее терапевт Регина Ахуньянова рассказала, как распознать некомпетентного врача. Она отметила, что хороший врач никогда не будет против прививок, и перечислила несколько других признаков грамотного специалиста.

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      Александра Лисица
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