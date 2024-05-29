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15:28, 29 мая 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли способ распознать некомпетентного врача

Терапевт Ахуньянова рассказала, что грамотный врач не назначает БАДы

Фото: Unsplash

Терапевт Регина Ахуньянова рассказала, как распознать некомпетентного врача. Способы сделать это она раскрыла в комментарии для издания «Доктор Питер».

Ахуньянова заверила, что при выборе специалиста нужно обращать внимание на семь признаков. В первую очередь хороший врач никогда не будет против прививок. Кроме того, он не станет назначать списки БАДов в качестве лечения, а также обещать средство, которое моментально решит проблему, с которой обратился пациент.

«У квалифицированного специалиста нет "авторских методик", только клинические рекомендации, основанные на принципе доказательной медицины», — назвала еще один признак Ахуньянова.

Терапевт заверила, что хороший врач также никогда не будет ставить диагноз в течение первой минуты приема или обещать стопроцентную гарантию того, что лечение даст желаемый результат. Кроме того, Ахуньянова посоветовала обращать внимание на то, как доктор разговаривает с пациентом. «Грамотный специалист говорит простым и понятным языком, не запугивает пациента и не дает ему сложную терминологию», — уточнила она.

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Терапевт настоятельно рекомендовала менять врача, если в общении с ним что-то смущает, его лечение не приносит облегчения или усугубляет ситуацию. «Это не говорит о том, что доктор хочет вам навредить, просто у другого врача может быть иной опыт, который поможет ему как можно скорее решить конкретно вашу проблему», — заключила Ахуньянова.

Ранее терапевт Тимур Асанов назвал неожиданный способ охладиться в жару. По словам специалиста, такие продукты, как мята, лесные ягоды, брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей и перец чили помогают легче переносить высокую температуру.

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      Вера Владзиевская
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