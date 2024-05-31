В Кремле прокомментировали неожиданный рост дефицита бюджета

Песков заявил об отсутствии влияния дефицита бюджета на выполнение нацпроектов

Неожиданно резкий рост дефицита бюджета, о котором накануне, 30 мая, сообщило Федеральное казначейство, не повлияет на исполнение национальных проектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Коммерсантъ».

По его словам, все расходы на проекты и программы развития просчитываются заранее «весьма скрупулезно». «И они будут все выполняться именно в том объеме, в котором это запланировано»,— заверил представитель Кремля.

По данным казначейства, за четыре месяца дефицит бюджета достиг 3,963 триллиона рублей, что более чем в 2,5 раза превышает запланированный на год уровень (1,594 триллиона рублей или 0,9 процента ВВП).

При этом еще в мае Минфин отчитывался о том, что дефицит за тот же период составляет 1,484 триллиона. В первую очередь ведомства разошлись по доходам. Минфин оценивает их в 11,684 триллиона рублей, а казначейство — в 8,864 триллиона.

В министерстве не комментировали разницу, однако не исключено, что частично она связана с графиком выходных дней в апреле. Завершение налогового периода в этом месяце стало последним рабочим днем, так что часть уплаченных налогов могла не отразиться в статистика казначейства, хотя речь идет о почти 1,8 триллиона рублей.