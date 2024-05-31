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09:07, 31 мая 2024Экономика

Дефицит российского бюджета оказался в два раза выше оценок

Федеральное казначейство сообщило о дефиците бюджета в размере 3,96 трлн рублей

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В январе-апреле этого года федеральный бюджет России исполнен с дефицитом 3,963 триллиона рублей, что на 23,1 процента выше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на отчет Федерального казначейства сообщает «Коммерсантъ».

Предыдущую оценку разницы доходов и расходов две недели назад представило Министерство финансов. Тогда указывалось, что дефицит составлял 1,484 триллиона рублей, то есть новая сумма более чем в два раза выше.

В первую очередь ведомства разошлись по доходам. Минфин оценивает их в 11,684 триллиона рублей, а казначейство — в 8,864 триллиона. В законе о бюджете по итогам 2024 года предусмотрен дефицит в размере 1,595 триллиона рублей (0,9 процента от ВВП).

Одно из возможных объяснений такого разрыва в оценках ранее в комментарии на основе оперативных данных привел Центробанк. Аналитики указали, что на данные по доходам повлиял сдвиг апрельских налоговых платежей. Их срок уплаты пришелся на 28 апреля, а первый рабочий день за этой датой был уже в мае, так что в статистику он не попал.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года размер засекреченной части федерального бюджета России стал максимальным как минимум с 2005 года, достигнув уровня в 22,6 процента.

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      Платон Щукин
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