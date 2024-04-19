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10:20, 19 апреля 2024Экономика

Доля засекреченной части бюджета России достигла максимума

РБК: размер закрытой части российского бюджета достиг 22,6 процента

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По итогам 2023 года размер засекреченной части федерального бюджета России оказался максимальным как минимум с 2005 года и достиг уровня в 22,6 процента. О резком наращивании доли закрытых статей государственных расходов сообщает РБК со ссылкой на данные проекта федзакона «Об исполнении федерального бюджета за 2023 год».

В 2023 году суммарный объем закрытой части (разница между совокупным расходом бюджета и общими тратами ведомств) составил 7,33 триллиона рублей. Это значение превысило запланированный властями уровень почти на триллион рублей. Так, по закону о бюджете, засекреченные статьи госрасходов должны были составить 6,37 триллиона рублей, или 21,9 процента всех ассигнований.

Под закрытыми подразумеваются госрасходы, принадлежность которых к тому или иному направлению и виду расходов, а также распорядителю бюджетных средств финансовые власти страны предпочитают не раскрывать. Обычно основная их часть приходится на «силовой» сектор, включая национальную оборону и безопасность, а также правоохранительную деятельность.

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Достигнутая в 2023 году доля засекреченной части федбюджета превысила предыдущий максимум, который был установлен в 2016-м. Тогда показатель находился на уровне в 21,7 процента, а министр финансов страны Антон Силуанов связывал прирост с решением властей досрочно погасить гарантированные государством кредиты оборонных предприятий.

Во второй половине июня 2022 года глава Минфина назвал «очень сложным» проектируемый бюджет России на ближайшие несколько лет. Из-за риска новых санкций руководство ведомства частично засекретило данные по бюджетной отчетности. В итоге в предварительной оценке исполнения бюджета министерство не привело информацию об источниках финансирования дефицита и об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета.

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      Анатолий Акулов
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