Заместителя Шойгу в Совбезе отправили в отставку
Президент России Владимир Путин произвел первую кадровую перестановку в аппарате Совета безопасности после назначения секретарем этого органа Сергея Шойгу. По указу главы государства был отправлен в отставку заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ», — отмечается в тексте указа президента.
Известно, что Михаил Попов получил военное образование и до 2010 года служил в армии. В январе 2012 года его сделали помощником секретаря Совета безопасности, а в марте 2013 года он стал заместителем секретаря Совбеза.
Кроме того, Попов является государственным советником Российской Федерации 1 класса, имеет ученую степень доктора военных наук.
Ранее Путин уволил заместителя главы Минобороны Юрия Садовенко, который занимал эту должность при бывшем министре обороны свыше 11 лет — с января 2013 года.