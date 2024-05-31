Заместителя Шойгу в Совбезе отправили в отставку

Президент Путин отправил в отставку заместителя Шойгу в Совбезе Попова

Президент России Владимир Путин произвел первую кадровую перестановку в аппарате Совета безопасности после назначения секретарем этого органа Сергея Шойгу. По указу главы государства был отправлен в отставку заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ», — отмечается в тексте указа президента.

Известно, что Михаил Попов получил военное образование и до 2010 года служил в армии. В январе 2012 года его сделали помощником секретаря Совета безопасности, а в марте 2013 года он стал заместителем секретаря Совбеза.

Кроме того, Попов является государственным советником Российской Федерации 1 класса, имеет ученую степень доктора военных наук.

Ранее Путин уволил заместителя главы Минобороны Юрия Садовенко, который занимал эту должность при бывшем министре обороны свыше 11 лет — с января 2013 года.