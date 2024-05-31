Пошлины ЕС на зерно из России назвали печальным примером политизации рынка

Союз экспортеров зерна: европейским покупателям зерна можно посочувствовать

Решение Евросоюза о заградительных пошлинах на поставки зерна из России и Белоруссии стало печальным примером политизации мирового рынка зерна. Об этом в беседе с РБК заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Он рассказал, что Москва понимала неизбежность принятия такой меры ЕС, поэтому заранее провела переговоры со странами Азии и Африки о перенаправлении в эти государства высвобождающихся объемов зерновых. При этом в основном РФ поставляла в Европу не зерно и масличные культуры, а побочные продукты переработки, используемые в изготовлении кормов. Зернин назвал ЕС конкурентом России на зерновом рынке, отметив, что объединение имеет собственный экспортный потенциал.

Зампред Союза экспортеров зерна рассказал, что объем закупок европейских компаний вырос перед введением ограничений ЕС. По его мнению, компании формировали подушку безопасности, не имея альтернативных поставщиков. «Мы можем только сочувствовать нашим европейским покупателям», — добавил он.

Ранее Совет ЕС утвердил введение запретительных тарифов на импорт зерна из России и Белоруссии, они вступят в силу с 1 июля. В зависимости от конкретного продукта пошлины вырастут либо на 95 евро за тонну, либо до 50 процентов. Ограничения не коснутся зерна, которое следует в третьи страны через европейские порты. В заявлении, опубликованном на сайте Евросовета, подтверждается, что в практическом плане новые тарифы направлены на полное прекращение поставок зерна из России и Белоруссии.