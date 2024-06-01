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16:39, 1 июня 2024Силовые структуры

Администратора Telegram-канала «Рынок шкур» осудили на четыре года условно

На Кубани администратору Telegram-канала «Рынок шкур» дали четыре года условно

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Темрюкский районный суд приговорил администратора Telegram-канала «Рынок шкур» 27-летнюю Наталью Томченко к четырем годам условно. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, девушка получила условный срок за мошенничество с испытательным сроком три года. Во время заседания Томченко полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Она возместила ущерб и заключила досудебное соглашение и выдала одного из фигурантов уголовного дела, по которому правоохранители проводят расследование.

Ранее сообщалось, что с февраля по май 2022 года Томченко пообещала пяти женщинам удалить компрометирующие посты за вознаграждение в размере от 23 тысяч до 70 тысяч рублей, чем вводила их в заблуждение. При этом четыре женщины согласились передать деньги, ожидая того, что компрометирующие материалы пропадут из интернета. Таким образом обвиняемая и ее соучастники получили более 140 тысяч рублей.

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      Анна Габай
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