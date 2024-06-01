Джигурда раскрыл правду о подписании контракта с Минобороны России

Джигурда назвал информацию о подписании контракта с Минобороны России устаревшей

Актер и певец Никита Джигурда назвал устаревшей информацию о подписании контракта с Министерством обороны России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Актер сказал, что еще в прошлом году он предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению беспилотников, но получил отказ из-за возраста. «Почему эта информация появилась именно сейчас, я не знаю», — сказал Джигурда. Кроме того, он выразил радость по поводу того, что его идея использовать дробовики против дронов на фронте реализуется. Шоумен также отметил, что продолжает помогать Российской армии.

Никите Джигурде 63 года.

Ранее сообщалось, что шоумен планирует служить в зоне специальной военной операции России на Украине.