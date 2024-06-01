ЕК проверит число пользователей Telegram из ЕС

Замглавы ЕК Йоурова: комиссия проверит число пользователей Telegram из ЕС

Еврокомиссия (ЕК) проверит число пользователей Telegram из стран-членов Евросоюза (ЕС) для изучения принципа работы мессенджера. Об этом сообщила заместитель главы ЕК Вера Йоурова в интервью агентству Bloomberg.

«Они заявили нам, что у них всего 42 миллиона пользователей. А критерий, по которому Европейская комиссия должна действовать, — 45 миллионов пользователей. Поэтому сейчас мы проверяем, верна ли эта цифра», — отметила Йоурова.

По ее словам, если реальное число пользователей окажется выше заявленного, то Еврокомиссии придется «глубоко изучить Telegram». Замглавы ЕК напомнила, что согласно закону о цифровых услугах, платформы обязаны бороться с распространением дезинформации, а также наркотрафиком и контрабандой.

Ранее Еврокомиссия собралась выдвинуть против корпорации Microsoft обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Причиной назвали корпоративный сервис Teams.

