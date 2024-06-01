Представитель Крыма Мурадов напомнил Остину о вине НАТО в конфликте на Украине

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов напомнил главе Пентагона Ллойду Остину о причинах начала конфликта на Украине. Его слова в воскресенье, 2 июня, публикует РИА Новости.

По словам Мурадова, конфликт разразился из-за попыток военного блока НАТО привлечь Украину в свой альянс и превратить историческую территорию России во враждебное к Москве государство. Говоря о высказанных главой оборонного ведомства США в обвинениях в агрессии в адрес России, Мурадов предположил, что у Остина психологические проблемы, связанные с искаженным восприятием реальности.

1 июня глава Пентагона Ллойд Остин не признал ответственность Североатлантического альянса за кризис на Украине и обвинил в нем Россию. «Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис», — ответил министр обороны США журналисту в ходе выступления на саммите «Диалог Шангри Ла» в Сингапуре.