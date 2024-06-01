Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:57, 2 июня 2024Бывший СССР

Главе Пентагона напомнили о причинах начала конфликта на Украине

Представитель Крыма Мурадов напомнил Остину о вине НАТО в конфликте на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов напомнил главе Пентагона Ллойду Остину о причинах начала конфликта на Украине. Его слова в воскресенье, 2 июня, публикует РИА Новости.

По словам Мурадова, конфликт разразился из-за попыток военного блока НАТО привлечь Украину в свой альянс и превратить историческую территорию России во враждебное к Москве государство. Говоря о высказанных главой оборонного ведомства США в обвинениях в агрессии в адрес России, Мурадов предположил, что у Остина психологические проблемы, связанные с искаженным восприятием реальности.

1 июня глава Пентагона Ллойд Остин не признал ответственность Североатлантического альянса за кризис на Украине и обвинил в нем Россию. «Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис», — ответил министр обороны США журналисту в ходе выступления на саммите «Диалог Шангри Ла» в Сингапуре.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине произошла очередная диверсия на железной дороге. Что хотели сделать преступники?

      Стало известно о намерении Трампа рассекретить документы по терактам 11 сентября

      Украинские ВМС сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

      Экс-звезда «Дома-2» набрал кредитов на 400 тысяч и решил не возвращать

      В России высказались о возможном переносе Игр дружбы

      Главе Пентагона напомнили о причинах начала конфликта на Украине

      Европейская страна отказалась от перехода российских фигуристов

      В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Китае

      Мощный пожар перекинулся на три жилых дома в российском регионе

      Российский боец Адлер раскрыл способ обмана украинских дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше