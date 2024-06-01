В России изменили правила оказания юридической помощи

В России появился стандарт оказания бесплатной юридической помощи

В России изменили правила оказания бесплатной юридической помощи. Соответствующий стандарт, утвержденный приказом Министерства юстиции, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу в субботу, 1 июня.

Изменения распространяются на работу государственных юридических бюро, адвокатов, нотариусов, юридических клиник, а также негосударственных центров бесплатной юридической помощи.

В них окажут бесплатное правовое консультирование в устной и письменной формах, а также помогут составить заявление, жалобу, ходатайство и другие документы правового характера. Кроме того, граждане могут обратиться за безвозмездным представлением своих интересов в судах, а также в государственных и муниципальных учреждениях.

Чтобы получить бесплатную юридическую помощь, нужно предоставить документы, подтверждающие право на нее. Среди льготных категорий граждан, в частности, семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и СССР, Герои труда России и Социалистического Труда, а также участники специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что благодаря единому стандарту Министерство юстиции планирует унифицировать оказание в стране бесплатной юридической помощи. Целью принятия стандарта является защита прав граждан и минимизация рисков. Также планируется регламентировать финансирование и обеспечение квалифицированных адвокатов.