Yonhap: КНДР вновь запустила шары с навозом на Южную Корею

КНДР вновь запустила шары с навозом и мусором на Южную Корею в ответ на распространение листовок с критикой северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

«Объединенный комитет начальников штабов посоветовал людям не прикасаться к объектам и сообщить о них близлежащим военным или полицейским властям, а также предупредил о возможном ущербе от воздушных шаров», — отмечается в материале.

29 мая КНДР отправила свыше 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Незадолго до этого северокорейские власти заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.

После произошедшего заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что акция является свободой самовыражения Пхеньяна, право на которую Сеул должен уважать. Она добавила, что действия Северной Кореи являются «даром искренности» в отношении «призраков либеральной демократии».