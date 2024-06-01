Лукашенко дал совет Пашиняну в день рождения

Лукашенко посоветовал Пашиняну следовать курсу народной дипломатии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в день рождения премьер-министра Армении Никола Пашиняна посоветовал ему следовать курсу народной дипломатии на сближение и сотрудничество. Об этом со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера сообщает РИА Новости.

1 июня Пашиняну исполнилось 49 лет. Лукашенко поздравил главу кабмина Армении с праздником и пожелал ему крепкого здоровья и сил «в исполнении высокой миссии служения своему народу». Белорусский президент назвал его опытным политиком и отметил, что за многолетнюю работу лидер Армении неоднократно убеждался в том, что народная дипломатия — «самый точный компас в международных отношениях».

Глава белорусского государства выразил уверенность в том, что страны могут достичь больших успехов вместе, если будут следовать многовековым традициям предков. Лукашенко также отметил, что совместные проекты и наработки Минска и Еревана в торговле, промышленности и гуманитарной сфере откроют для двух государств новые возможности. «Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру вопросов», — заявил он, пожелав мира и благополучия близким Пашиняна и всему армянскому народу.

Ранее Пашинян раскрыл секрет долговечности государства, заявив, что для этого необходимо приспосабливаться к меняющемуся миру. По его словам, стратегия его правительства состоит в том, что оно следует методам сохранения и развития государственности, идентичности, свободы.