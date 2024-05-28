Пашинян: для долговечности государства необходимо приспосабливаться к миру

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл секрет долговечности государства, заявив, что для этого необходимо приспосабливаться к меняющемуся миру. Его слова приводит РИА Новости.

«В постоянно меняющемся мире способность постоянно меняться и развиваться, принимать решения, адаптированные к вызовам и целям, является формулой обеспечения долговечности, жизнеспособности государства», — заявил Пашинян.

По его словам, стратегия его правительства состоит в том, что оно следует методам сохранения и развития государственности, идентичности, свободы.

27 мая в Армении прошли массовые акции гражданского неповиновения с требованием отставки Пашиняна. Протесты идут против передачи Азербайджану четырех приграничных сел в рамках процесса мирного урегулирования. Гражданские активисты требуют от Пашиняна отменить решение и уйти в отставку.