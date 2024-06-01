Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 1 июня 2024Мир

Миллиардеры с Уолл-стрит решили поддержать Трампа после приговора

Bloomberg: число поддерживающих Дональда Трампа миллиардеров выросло
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Jasper Jacobs / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

После вынесенного обвинительного приговора по делу о подлоге финансовой отчетности американские миллиардеры решили поддержать экс-президента и кандидата на пост главы США Дональда Трампа на предстоящих выборах. Об этом со ссылкой на заявления бизнесменов с Уолл-стрит пишет Bloomberg.

Число представителей американской элиты, вставших на сторону Трампа, выросло после вынесения решения присяжных, пишет издание. При этом речь идет в том числе о тех предпринимателях, которые отвернулись от него после штурма Капитолия США 6 января 2021 года. Причиной стали деньги — в рамках своей предвыборной кампании Трамп пообещал снизить налоги для богатых и ослабить регулирование, тогда как действующий глава государства Джо Байден выступает за обратное.

Материалы по теме:
Биография Дональда Трампа. Как строительный магнат стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
Биография Дональда Трампа.Как строительный магнат стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
28 мая 2024
Что такое праймериз в США? Как предварительные выборы влияют на победу кандидата в президенты
Что такое праймериз в США?Как предварительные выборы влияют на победу кандидата в президенты
31 мая 2024

По словам одного из сторонников Трампа, главы частной инвестиционной компании 1789 Capital Омида Малика, вердикт «окажет менее чем нулевое влияние» на его поддержку. Он назвал процесс против политика «превращением судебной системы в оружие». В число тех, кто поддерживает экс-президента, также вошли основатель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман (входит в число 40 богатейших людей в мире) и управляющий хедж-фондом Билл Экман.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля. Политик назвал процесс фальсификацией.

Штаб Трампа заявил, что за сутки после вынесения обвинительного приговора на его кампанию перечислили около 53 миллионов долларов. При этом за последние шесть месяцев 2023 года команде политика удалось собрать только около 58 миллионов долларов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве похоронили Анастасию Заворотнюк. На прощание со звездой «Моей прекрасной няни» пришли сотни людей

      Премьер-министр Венгрии Орбан выступил на «Марше мира»

      Названы последствия повреждений гидроэлектростанций на Украине

      Россия ударила по объектам энергосистемы Украины. Также поражены арсеналы с западным вооружением

      Памятник Евгению Пригожину открыли в Петербурге

      «Акрон» впервые вышел в РПЛ

      На Украине рассказали о состоянии Днепрогэс

      Зеленский озвучил последствия заморозки конфликта на Украине

      В НАТО сделали важный вывод на фоне конфликта на Украине

      Украинцам рекомендовали готовиться работать до глубокой старости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше