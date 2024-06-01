Миллиардеры с Уолл-стрит решили поддержать Трампа после приговора

Bloomberg: число поддерживающих Дональда Трампа миллиардеров выросло

После вынесенного обвинительного приговора по делу о подлоге финансовой отчетности американские миллиардеры решили поддержать экс-президента и кандидата на пост главы США Дональда Трампа на предстоящих выборах. Об этом со ссылкой на заявления бизнесменов с Уолл-стрит пишет Bloomberg.

Число представителей американской элиты, вставших на сторону Трампа, выросло после вынесения решения присяжных, пишет издание. При этом речь идет в том числе о тех предпринимателях, которые отвернулись от него после штурма Капитолия США 6 января 2021 года. Причиной стали деньги — в рамках своей предвыборной кампании Трамп пообещал снизить налоги для богатых и ослабить регулирование, тогда как действующий глава государства Джо Байден выступает за обратное.

По словам одного из сторонников Трампа, главы частной инвестиционной компании 1789 Capital Омида Малика, вердикт «окажет менее чем нулевое влияние» на его поддержку. Он назвал процесс против политика «превращением судебной системы в оружие». В число тех, кто поддерживает экс-президента, также вошли основатель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман (входит в число 40 богатейших людей в мире) и управляющий хедж-фондом Билл Экман.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля. Политик назвал процесс фальсификацией.

Штаб Трампа заявил, что за сутки после вынесения обвинительного приговора на его кампанию перечислили около 53 миллионов долларов. При этом за последние шесть месяцев 2023 года команде политика удалось собрать только около 58 миллионов долларов.