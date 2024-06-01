Министр здравоохранения Камчатки попал в ДТП

Министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков попал в ДТП

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в аварию на автодороге, которая ведет из поселения Начики до Большерецка. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Троих пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, в том числе Гашкова, госпитализировали в краевую больницу. Медики сейчас оценивают его состояние как тяжелое. У него зафиксированы перелом ребер и перелом костей таза.

В одной из машин, как отмечается, вместе с Гашковым находился и заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения Денис Федотов. У него и водителя авто незначительные травмы.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу. На место ДТП вызвали службу ГИБДД.

Гашков и Федотов находились в командировке в Усть-Большерецком районе для решения вопросов, связанных с обеспечением местных жителей лекарствами. Помимо этого, они хотели больше узнать об установке быстровозводимого врачебного центра в поселке Октябрьский.

В конце мая стало известно, что в Перми машина на скорости въехала в пекарню. Момент происшествия попал на видео. Также на Таймыре житель поселка на скорости пробил стены больницы на снегоходе. Позднее выяснилось, что он находился в состояние алкогольного опьянения. Мужчину спасти уже не удалось. При этом пациенты и персонал больницы не пострадали.