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08:59, 2 февраля 2024Россия

Пьяный россиянин на скорости протаранил стену больницы снегоходом

Пьяный житель Таймыра на скорости протаранил стену больницы на снегоходе

Фото: Екатерина Якель/Коммерсантъ

Житель поселка Носок на Таймыре на скорости протаранил стену больницы на снегоходе. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По его данным, россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения, когда управлял транспортом, и не смог справиться с управлением. Снегоход врезался в стену медучреждения, а после проехал еще несколько метров по коридору.

Отмечается, что врачи не смогли спасти мужчину. Из персонала и пациентов больницы никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что жители Уфы устроили дрифт с пиротехникой в руках и протаранили стену. Инцидент попал на видео.

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      Марк Леонов
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