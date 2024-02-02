Пьяный россиянин на скорости протаранил стену больницы снегоходом
Пьяный житель Таймыра на скорости протаранил стену больницы на снегоходе
Житель поселка Носок на Таймыре на скорости протаранил стену больницы на снегоходе. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
По его данным, россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения, когда управлял транспортом, и не смог справиться с управлением. Снегоход врезался в стену медучреждения, а после проехал еще несколько метров по коридору.
Отмечается, что врачи не смогли спасти мужчину. Из персонала и пациентов больницы никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что жители Уфы устроили дрифт с пиротехникой в руках и протаранили стену. Инцидент попал на видео.