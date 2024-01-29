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09:19, 29 января 2024Россия

Россияне устроили дрифт с пиротехникой, протаранили стену и попали на видео

«112»: жители Уфы устроили дрифт с пиротехникой в руках и протаранили стену

Жители Уфы устроили дрифт с пиротехникой в руках и протаранили стену. Произошедшее в российском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На представленном видеоролике видно, как группа молодых людей движется на иномарках по дороге. Один из парней, высунувшись в окно, держит зажженную пиротехнику. Внезапно авто заносит, и оно врезается в туннель. Другие участники заезда реагируют на инцидент смехом и матом.

Как выяснило издание, во время гонок водитель одной из BMW не справился с управлением и врезался в стену. Россиянин отделался травмами, его жизни ничего не угрожает.

Дрифтом уже заинтересовались сотрудники городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские привлекли к ответственности шесть человек за дрифт с фейерверками.

Компания парней на шести машинах двигалась по участку кругового движения по Вешняковской улице, нарушая ПДД, и из окон автомобилей запускала фейерверки.

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      Анна Щербакова
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