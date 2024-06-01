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15:53, 1 июня 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили об охоте российских FPV-дронов на ВСУ

Журналист Репке: отряд российских FPV-дронов охотится на ВСУ под Волчанском

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Отряд российских FPV-дронов охотится на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на харьковском направлении под Волчанском. Об этом заявил немецкий военный журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Небезызвестное российское подразделение FPV-дронов охотится за украинскими войсками на юге Волчанска», — написал обозреватель.

Репке подчеркнул, что Россия полностью контролирует воздушное пространство над Харьковской областью. По его словам, это обуславливает сложное положение ВСУ на данном направлении.

Ранее Репке заявил, что у Украины не осталось средств противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром. Как указал журналист, ранее считалось, что Киев располагают тысячами американских ПЗРК Stinger и их советских аналогов и их будет достаточно для обороны. Он подчеркнул, что это мнение оказалось ошибочным.

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      Максим Габриелян
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