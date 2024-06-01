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19:45, 1 июня 2024Мир

Политолог высказался о применении пятой статьи НАТО из-за кибератак

Политолог Топорнин усомнился в применении пятой статьи НАТО из-за кибератак

Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

НАТО вряд ли станет применять пятую статью устава организации в случае кибератаки, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он усомнился в таком развитии событий.

Согласно пятой статье устава НАТО, если на одно из государств-членов нападает третья страна, остальные участники военного блока должны встать на его защиту.

«Я не думаю, что это не настолько весомый аргумент, чтобы привлекать и расчехлять пятую статью о коллективной обороне. Эти атаки стали какой-то чертой современного времени, и все понимают, что от этого никуда не деться, нужно стараться улучшать защиту от кибератак. Здесь о каком-то реальном военном вмешательстве речи не идет, и никто реально не угрожает военным образом странам НАТО», — сказал политолог.

По его словам, угроза кибератак стала очень актуальной в последнее время. Однако он отметил, что правительствам придется прикладывать усилия, чтобы доказать причастность той или иной страны к хакерской атаке на государственные ресурсы.

Это нужно рассматривать в контексте стратегического противостояния между Россией и НАТО, пусть оно и носит холодный характер

Николай Топорнинполитолог

Как заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, страны военного блока договорились, что кибератака против одной из них может стать причиной применения пятой статьи устава альянса. По его словам, это было общим решением всех государств-членов НАТО.

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      Варвара Кошечкина
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