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13:03, 1 июня 2024Россия

Работающие родители двух и более детей смогут получать дополнительную выплату

Кабмин РФ одобрил проект о ежегодной выплате родителям двух и более детей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Кабмин РФ одобрил проект о ежегодной дополнительной выплате работающим родителям двух и более детей. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Правительство РФ одобрило проект, в рамках которого работающие родители двух и более детей смогут получать ежегодную выплату. Однако это будет происходить при условии, что доход семьи не превышает полтора прожиточных минимума на каждого члена семьи. С текстом документа можно ознакомиться на сайте законодательной деятельности.

Ежегодную выплату будет производить Фонд пенсионного и социального страхования. На выплату может рассчитывать каждый из родителей детей в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении вуза. Также есть одно условие: у родителя не должно быть задолженностей по алиментам.

Размер выплаты будет рассчитан из разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога на доходы физических лиц, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов в полном объеме.

Если закон примут, то он вступит в силу 1 января 2026 года.

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Ранее политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков рассказал о важности поддержки Путиным российских семей. По его словам, глава государства много раз подчеркивал, что опора на семью и детей является важнейшим направлением государственной политики.

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      Алиса Дмитриева
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