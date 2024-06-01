Под Новороссийском нашли обломки украинского беспилотника

Обломки украинского БПЛА нашли в станице Раевской под Новороссийском

Обломки украинского беспилотника, атаковавшего Краснодарский край 31 мая, нашли в станице Раевской под Новороссийском. Их собираются обезвредить, сообщили в Telegram-канале городского муниципального центра управления.

Обломки были найдены при объезде спецслужбами. В районе «Раевских бань» выставили оцепление для того, чтобы обезвредить остатки дрона.

Ранее о массовом налете дронов заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Под ударом оказался город Грайворон. В результате детонации одного из летательных аппаратов пострадал мирный житель.