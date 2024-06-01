Россиян предупредили об опасности скрытого сахара в популярных продуктах

Биотехнолог Беляева: фруктоза и сахароза могут привести к диабету

Фруктоза и сахароза могут привести к инсулинорезистентности, а затем и к сахарному диабету, рассказала преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Инга Беляева. В комментарии для «Газеты» биотехнолог предупредила россиян об опасности скрытого сахара в популярных продуктах.

По словам Беляевой, зачастую скрытый сахар маскируется под такими названиями, как фруктоза, сахароза, декстроза, меласса. «Также иногда сахар маскируют при помощи слов, которые потребителю кажутся более "здоровыми", например, сироп. Однако сути это не меняет», — прокомментировала Беляева.

Биотехнолог объяснила, что фруктоза метаболизируется почти всеми клетками организма, а сахароза перерабатывается печенью. В результате люди, злоупотребляющие сладкими продуктами, рискуют столкнуться с инсулинорезистентностью, метаболическим синдромом, жировой болезнью печени и диабетом II второго типа.

Продукты с сахаром и его перечисленными аналогами стоит свести к минимуму в рационе, отметила специалистка. Вместо них лучше использовать подсластители с низким гликемическим индексом: финиковый сироп, натуральный кленовый сироп, кокосовый сахар, патоку.

Напоследок Беляева рекомендовала отдавать предпочтение продуктам с натуральными сахарами. По ее словам, фрукты и овощи не только приятны на вкус, но и содержат много витаминов и клетчатки.

Ранее Инга Беляева перечислила самые вредные сладости. Среди прочих она указала на сладкие вафли.