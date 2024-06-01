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14:37, 1 июня 2024Забота о себе

Россиянам перечислили четыре часто выявляемых несуществующих болезни

Терапевт Жукова назвала вегетососудистую дистонию несуществующим диагнозом

Фото: Unsplash

Терапевт Анна Жукова перечислила россиянам четыре несуществующие болезни, наиболее часто диагностируемые врачами. Их специалистка перечислила информационному агентству «Прайм».

Жукова указала, что список заболеваний, которые отвергает или ставит под сомнение доказательная медицина, достаточно обширен. Однако лидерство среди них, по ее мнению, занимает вегетососудистая дистония (ВСД). Этот диагноз некоторые врачи «упорно ставят», если пациент, особенно ребенок или подросток жалуется на слабость, головокружение, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение, головную боль, повышенную потливость. «На самом деле за такими жалобами могут маскироваться серьезные заболевания, которые требуют правильного подхода в диагностике и лечении», — предупредила терапевт.

Еще одним несуществующим диагнозом Жукова назвала дисбактериоз, который чаще всего ставят при нарушении работы желудочно-кишечного тракта. Однако, по ее словам, это не отдельное заболевание, а дисбаланс микрофлоры кишечника под воздействием тех или иных временных факторов — и устранить нужно именно их, а не просто пить пробиотики.

Часто без должной диагностики врачи «выявляют» и остеохондроз, продолжила терапевт, что приводит к выбору неверной тактики лечения пациента и, как следствие, ухудшению его состояния. Жукова подчеркнула, что остеохондроз — заболевание, официально существующее в Международной классификации болезней, но выявить его исключительно по жалобам на боли в спине и пояснице невозможно.

Также, по словам терапевта, не существует диагноза «песок в почках или микрофролитиаз». Это состояние, пояснила она, чаще всего является лишь одним из проявлений начинающейся мочекаменной болезни.

Ранее терапевт Андрей Рябков дал россиянам советы по укреплению иммунитета. Улучшить здоровье в теплое время года, по его мнению, помогут ходьба босиком, закаливание и соблюдение еще нескольких простых правил.

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      Наталья Обрядина
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