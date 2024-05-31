Россиянам дали советы по укреплению иммунитета летом

Терапевт Рябков: укрепить здоровье летом помогут ходьба босиком и закаливание

Улучшить иммунитет в теплое время года помогут ходьба босиком, закаливание и соблюдение еще нескольких простых правил, считает терапевт medtech-сервиса Budu Андрей Рябков. Простые советы по укреплению здоровья летом он дал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что ходьба босиком помогает укрепить иммунитет, нормализует артериальное давление, снижает риск заболеть простудой, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, она является профилактикой плоскостопия. «На стопах расположено много нервных окончаний, которые активируются при ходьбе босиком. Поэтому не стоит пренебрегать возможностью погулять без обуви по разным нагретым солнцем поверхностям», — рассказал терапевт.

Не менее полезны, по его словам, закаливающие процедуры. Закаленный человек легче переносит жару и холод, его организм быстро перестраивается к изменению атмосферного давления и не зависит от перемен погоды. Лучшим способом закаливания терапевт назвал контрастный душ, а лето — самое благоприятное время для этой процедуры.

Также Рябков рекомендовал россиянам для укрепления иммунитета принимать летом солнечные ванны. Однако важно загорать без фанатизма, обязательно используя при этом солнцезащитные средства, головной убор и очки от солнца, предупредил врач. Он призвал помнить, что наиболее безопасное время приема солнечных ванн — до 11 часов утра и после 16 часов дня.

Выходные летом лучше всего проводить за городом, где можно подышать свежим воздухом. Это поможет повысить иммунитет, укрепить организм, помочь при переутомлении и решить проблемы с дыхательной системой Андрей Рябков терапевт

Терапевт также рекомендовал начать вести активный образ жизни. Для этого достаточно если не совсем отказаться от поездок в транспорте, то по крайней мере увеличить объем пеших прогулок.

Кроме того, важно воспользоваться возможностью заниматься спортом на природе. Это может быть бег, езда на велосипеде, занятия йогой на открытом воздухе или плавание в открытых водоемах или специализированных бассейнах Андрей Рябков терапевт

Ранее терапевт Тимур Асанов назвал неожиданный способ охладиться в жару. По его словам, легче переносить высокие температуры помогают мята, лесные ягоды, брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей и перец чили.