Российские ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью

Над Белгородской областью ПВО России уничтожили два украинских БПЛА

В Белгородской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских дрона. Об этом в воскресенье, 2 июня, со ссылкой на министерство обороны России сообщает ТАСС.

По данным военного ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа пытались совершить атаку на находящиеся на территории России объекты. Дежурными средствами ПВО оба летательных аппарата были уничтожены над территорией региона.

Ранее в 12:00 по московскому времени над Белгородской областью был перехвачен еще один дрон самолетного типа .О цели атаки и о пострадавших в результате инцидента не сообщалось.