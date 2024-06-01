Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 1 июня 2024Россия

Российские военные заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Минобороны: группировка «Восток» армии России заняла более выгодные рубежи
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил России (ВС РФ) улучшили тактическое положение в зоне специальной военной операции (СВО), заняв более выгодные рубежи. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, российские военные в ходе наступательной операции улучшили положение на южнодонецком направлении. Отмечается, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 120 человек.

Также было уничтожено шесть единиц боевой техники, среди них — четыре автомобиля, гаубица Д-30 и бронированная машина.

«Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики», — рассказали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что что Южная группировка ВС России улучшила положение по переднему краю и поразила арсеналы с западным вооружением ВСУ. Также российские военные нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, которые разрабатывали полетные задания для украинских ударных беспилотников, и поразили технику восьми бригад и живую силу украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      «Может привести к тяжелым глобальным последствиям». В Британии заявили, что Путин послал жесткий сигнал Западу

      В российском городе неизвестный изнасиловал и пытался удушить девушку

      Захарова назвала давление на Россию беспрецедентным

      Прощание с Анастасией Заворотнюк завершилось аплодисментами

      Сын Дональда Трампа рассказал об отношении Вашингтона к Зеленскому

      Россиян предупредили об опасности скрытого сахара в популярных продуктах

      Лавров объяснил прощение США всех действий Украины

      На Украине заявили о поражении двух гидроэлектростанций

      Монсон обвинил США в разрушении мирового спорта

      На Украине убедились в беспомощности беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше