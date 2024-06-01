Российские военные заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Минобороны: группировка «Восток» армии России заняла более выгодные рубежи

Подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил России (ВС РФ) улучшили тактическое положение в зоне специальной военной операции (СВО), заняв более выгодные рубежи. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, российские военные в ходе наступательной операции улучшили положение на южнодонецком направлении. Отмечается, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 120 человек.

Также было уничтожено шесть единиц боевой техники, среди них — четыре автомобиля, гаубица Д-30 и бронированная машина.

«Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики», — рассказали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что что Южная группировка ВС России улучшила положение по переднему краю и поразила арсеналы с западным вооружением ВСУ. Также российские военные нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, которые разрабатывали полетные задания для украинских ударных беспилотников, и поразили технику восьми бригад и живую силу украинской армии.