Российский боец Адлер раскрыл способ обмана украинских дронов

Боец ВС РФ Адлер рассказал об обмане роя украинских дронов

Российский боец с позывным Адлер рассказал о способе обмана украинских дронов. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в воскресенье, 2 июня, Telegram-каналом «ГероиZ».

Участник специальной военной операции (СВО) рассказал, что в критический момент над ним завис целый рой беспилотных летательных аппаратов, однако боец притворился мертвым. Тогда дроны, покружив некоторое время над ним, улетели, так и не сбросив снаряды.

Адлер — кадровый офицер, явившийся добровольцем в период мобилизации. Он является заместителем командира батальона «Кубань Z» и кавалером ордена Мужества, а также участником Парада Победы 9 мая.

В мае еще один российский военнослужащий, участник СВО, с позывным Манул в одиночку уничтожил четыре американских боевых машины пехоты Bradley.