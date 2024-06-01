Сын Байдена задолжал бывшей жене миллионы по алиментам

Axios: Хантер Байден с 2019 года судится с бывшей женой по делу об алиментах

Сын главы США Хантер Байден с 2019 года судится по делу о невыплате алиментов бывшей жене, которой он должен более 2,9 миллиона долларов. Об этом информирует портал Axios.

«Еще с 2019 года он тайно ходил по судам в рамках сложного гражданского дела о выплате алиментов бывшей супруге Кэтлин Бул на несколько миллионов долларов», — пишут журналисты.

Байден развелся с Кэтлин Бул в 2017 году. В 2019 году она подала исковое заявление, в котором утверждала, что Хантер не выплатил ей в полном объеме алименты. Общая сумма задолженности на сегодняшний день превысила, по словам юристов, 2,9 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден подал апелляции с требованием снять с него федеральное обвинение в хранении оружия, суд по которому запланирован на начало июня этого года.

Суд над сыном действующего президента США Джо Байдена должен начаться 3 июня, ему предъявлены обвинения в трех уголовных преступлениях.

14 марта сообщалось, что дело Хантера Байдена может помешать предвыборной кампании его отца. Его адвокаты с тех пор добиваются прекращения дела.